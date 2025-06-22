Kuğudan sonra yeni sürpriz! Başkentten doğan ceylan yavruları ziyaretçilerin içini ısıtıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde üç ceylan yavrusu dünyaya geldi. Yavru ceylanlardan birinin adı belirlenirken, diğerleri isimlerini bekliyor. Yeni doğan ceylanlar ve 200 kadar hayvanı gören ziyaretçilerin içi ısınıyor. Müze Ankara'da görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Ankara'da yeni doğan ve ziyaretçilerin içini ısıtan hayvanlara bir yenisi daha eklendi.

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içerisinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu ve ceylan gibi yaklaşık 200 hayvanın hayatını sürdürdüğü müze, doğal ortamı yerinde görmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Müzede zaman zaman hayvanların dünyaya getirdiği yavrular, tatlı telaşa neden oluyor.

Son olarak bir ceylanın üç dişi yavru dünyaya getirmesi, müzedeki hayata renk kattı.

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7/24 VETERİNER KONTROLÜ

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yaptığı açıklamada, ceylanlara doğal ortamlarına uygun alan oluşturduklarını belirterek, bunun ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ceylanların sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini kaydeden Yılmaz, "Zaten veteriner hekimlerimiz sürekli buradalar. Hatta hekimlerimiz 7 gün 24 saat başlarında duruyor. Şu anki süreçleri de gayet güzel, kontrol altındalar." bilgisini verdi.

BİRİNİN ADI BELLİ OLDU, DİĞERLERİ HİKAYESİNİ BEKLİYOR

Yılmaz, ceylanlara insanların müdahalesini engellemek için yaşadıkları alanları telle çevirdiklerini aktararak, "Ceylanlar ve anneleri çok hassas. Biraz daha zamana ihtiyacımız var, 1,5 ay sonra tam anlamıyla kendi başlarına hareket edebilecekler." diye konuştu.

Yeni doğanlarla birlikte müzedeki ceylan sayının 7'ye ulaştığını belirten Yılmaz, "Ceylanlarımız burada doğalarına uygun şekilde yaşamlarına devam edecek. Ziyaretçilerimizin ceylanlara ve hatta diğer hayvanlarımıza olan ilgisi hakikaten bizi çok memnun ve mutlu ediyor. Çünkü, Ankara'da merkeze yakın böyle bir mekan yok. Vatandaşlar, buraya geldiğinde çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ceylanlardan birinin adını "Zıpır" koyduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ziyaret esnasında küçük bir kız çocuğumuz, annesine koşarak gelirken, 'Anne, bunlar çok zıpır' dedi. Özellikle yeni doğan ceylanlarımızın birinden bahsetti. Biz de o zaman adı 'Zıpır' olsun dedik kendi aramızda. Diğerleri henüz hikayesini bekliyor."