Tam 13 tanesi doğaya salınacak! Kızıl geyikler Ordu'ya nakledildi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 4 kızıl geyik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bölgede 9 kızıl geyiğin daha doğaya salınacağını bildirdi

Samsun'daki Kunduz Üretim İstasyonu'ndan getirilen 4 kızıl geyik, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 9 kızıl geyiğin daha doğaya salınacağını duyurdu.

4 KIZIL GEYİK SALINDI 9 TANE DAHA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce Samsun'daki Kunduz Üretim İstasyonu'ndan getirilen 13 kızıl geyik Ordu'da doğaya salınacak. İlk etapta 4 kızıl geyik, geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğaya bırakıldı. Geriye kalan 9 kızıl geyik ise ilerleyen günlerde doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Samsun Vezirköprü Kunduz Üretim İstasyonu'ndan Ordu Mesudiye Arpaalan Yerleştirme Sahası'na 13 kızıl geyiğin nakil planı sürüyor. İlk aşamada 3 dişi ve 1 erkek geyiği başarıyla yerleştirdik. Hedeflerimiz; Arpaalan'ın biyoçeşitliliğini artırmak, kızıl geyik popülasyonunu sürdürülebilir kılmak, eğitim ve izleme faaliyetlerine katkı sağlamak" ifadelerine yer verdi.

Çokçetin ayrıca, kalan 9 kızıl geyiği ağustos ayında Arpaalan'a yerleştireceklerini ve adaptasyon çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.