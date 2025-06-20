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Haberler > Yaşam > Kuğulu Park 15 yıl sonra bir ilki yaşadı! Kuğunun ismi merak konusu oldu

Kuğulu Park 15 yıl sonra bir ilki yaşadı! Kuğunun ismi merak konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuğulu Park 15 yıl sonra bir ilki yaşadı! Kuğunun ismi merak konusu oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Ankara Kuğulu Park'ta 15 yıl sonra ilk yaşandı. Yıllar sonra beyaz bir kuğu dünyaya gelirken parktaki kuğu sayısı 3 oldu.

Ankara’nın simge parklarından Kuğulu Park’a adını veren kuğular arasına yeni bir kuğu daha katıldı.

Kuğulu Park’ta 15 yıl aradan sonra ilk kez beyaz kuğu dünyaya geldi. Kuğulu Park’ta yeni doğan beyaz kuğu, park ziyaretçilerine de mutluluk yaşattı.

İki hafta önce dünyaya gelen yavru beyaz kuğu, parkın sevilen ailesine renk kattı.

Parkta şu anda 3 beyaz kuğu, 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bir arada yaşıyor.

Kuğulu Park ailesine yeni katılan yavru kuğu, park görevlileri ve veterinerler tarafından büyük bir özenle takip edilip sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.

Kuğulu Park 15 yıl sonra bir ilki yaşadı! Kuğunun ismi merak konusu oldu - 1. Resim

İSMİ MERAK EDİLİYOR

Ziyaretçilere ise yavru kuğunun sağlığı için yiyecek bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısı yapılıyor.

Çankaya Belediyesi, beyaz kuğu sevincini Başkentlilerle paylaşmak için sosyal medya hesaplarından isim tavsiyesi istedi.

Başkentliler, belediyenin X, İnstagram ve Facebook hesaplarından ‘yavru kuğu’ paylaşımı altına isim önerilerini yazabilecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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