Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sibel Arın Sezer, yerde ölümün eşiğinde yavru bir saksağan buldu. 24 gündür saksağanın bakımını üstlenen Sezer, hayvanı çocuğundan bile ayırmıyor. Beraber tatile gittiklerini söyleyen Sezer, "O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse onu çok özleyeceğim" dedi.

23 Mayıs tarihinde Sakarya Üniversitesi kampüsü çevresinde gezen Sibel Arın Sezer, yerde çırpınan ve uçma kabiliyetini kaybetmiş bir yavru saksağan buldu.

Yavru kuşu evine götürerek 24 gündür bakımını üstlenen Sezer, onu adeta kendi çocuğu gibi görüyor. Bebek gibi bakılan kuş ise annesi olarak benimsediği Sezer’in yanından bir an bile ayrılmıyor.

"BERABER TATİL YAPIYORUZ"

Sibel Arın Sezer, ilk kez saksağan baktığını ifade ederek, "Benimle birlikte 3 haftadır yaşıyor. Ben nereye gidiyorsam, o oraya geliyor. İstanbul'a gidiyoruz, Karasu’da, Cebeci’de tatil yapıyoruz, kedilerimle ve oğlumla anlaşıyor. Evimden bir parça oldu. Üniversitenin girişinde uçuruyorum. 100 metre kadar uçuyor ama sesimi duyunca bir yere gitmiyor. Mama yemeyi daha bilmiyor, ben elimle besliyorum. Kalitesiz mamada yemiyor, mama ayırıyor. Ciğer, yumurta beyazı ve şırıngayla su veriyorum. O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok, özgürlüğüne kavuşsun tabii ki ve inşallah mutlu olur. Giderse onu çok özleyeceğim" dedi.