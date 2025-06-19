Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar

Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sibel Arın Sezer, yerde ölümün eşiğinde yavru bir saksağan buldu. 24 gündür saksağanın bakımını üstlenen Sezer, hayvanı çocuğundan bile ayırmıyor. Beraber tatile gittiklerini söyleyen Sezer, "O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse onu çok özleyeceğim" dedi.

23 Mayıs tarihinde Sakarya Üniversitesi kampüsü çevresinde gezen Sibel Arın Sezer, yerde çırpınan ve uçma kabiliyetini kaybetmiş bir yavru saksağan buldu.

Yavru kuşu evine götürerek 24 gündür bakımını üstlenen Sezer, onu adeta kendi çocuğu gibi görüyor. Bebek gibi bakılan kuş ise annesi olarak benimsediği Sezer’in yanından bir an bile ayrılmıyor.

Ölmek üzereyken buldu! Çocuğundan ayırmıyor... Beraber tatile bile gidiyorlar - 1. Resim

"BERABER TATİL YAPIYORUZ"

Sibel Arın Sezer, ilk kez saksağan baktığını ifade ederek, "Benimle birlikte 3 haftadır yaşıyor. Ben nereye gidiyorsam, o oraya geliyor. İstanbul'a gidiyoruz, Karasu’da, Cebeci’de tatil yapıyoruz, kedilerimle ve oğlumla anlaşıyor. Evimden bir parça oldu. Üniversitenin girişinde uçuruyorum. 100 metre kadar uçuyor ama sesimi duyunca bir yere gitmiyor. Mama yemeyi daha bilmiyor, ben elimle besliyorum. Kalitesiz mamada yemiyor, mama ayırıyor. Ciğer, yumurta beyazı ve şırıngayla su veriyorum. O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok, özgürlüğüne kavuşsun tabii ki ve inşallah mutlu olur. Giderse onu çok özleyeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyonist İsrail'in baş destekçisi Almanya'dan 5 haftada 4 milyon avroluk ihracat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de en çok bu hastalık öldürüyor: Haritada bir il zirvede! - YaşamTürkiye'de en çok bu hastalık öldürüyorTam 1 buçuk metre boyunda! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdı - Yaşam1 buçuk metre! "Zehirsiz" denildiği anda iki kere ısırdıSayıları gittikçe artıyor! Kuyuya düştü, itfaiye kurtardı - YaşamSayıları gittikçe artıyor! Kuyuya düştü, itfaiye kurtardı961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldı... "İşlerimiz gayet iyi" - Yaşam961 derecede eritiyor! Gümüşte tek o kaldıMalatya'da şantiyede ilginç olay! Herkesi korkuttu, gören inanamadı - YaşamMalatya'da şantiyede ilginç olay!Herkes fazla su içmenin faydalı olduğunu sanıyor: Aman dikkat! Uzmandan hayati uyarı... - YaşamHerkes fazla su içmenin faydalı olduğunu sanıyor! Uzmandan hayati uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...