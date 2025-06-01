Kent şaşkın! Uzun yıllar sonra ilk kez flamingo görüldü

Diyarbakır, 280’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaparken uzun yıllar sonra ilk defa flamingo görüntülendi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, flamingoların yalnızca tuzlu sularda bulunan eklem bacaklılarla beslendiğini belirterek, "Diyarbakır’da bunun olması oldukça ilginç. Çünkü yıllardan beri biz bu bölgede yaptığımız çalışmalarda flamingoları göremiyorduk" dedi.

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 280 türden fazla kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Çınar ilçesinin kırsal Bozçalı Mahallesi’nde bulunan gölet ise bu türlerin barınma alanları arasında yer alıyor. Gölet, çok sayıda türün yanı sıra bu yıl göç yolunda olan flamingolara da ev sahipliği yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Diyarbakır’ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyük bir kuş potansiyeline sahip olduğunu, yıllardan beri yaptıkları çalışmalar neticesinde 280 türden fazla kuşa rastlandığını söyledi.

"YILLARDAN BERİ GÖREMİYORDUK"

Bunların içinde çok nadide türler olduğunu ifade eden Kılıç, "Bölgemizde nadir olarak görülen bir tür video kaydıyla tespit etmişler. Bu, hepimizin yakından tanıdığı flamingo, ülkemizde yaşayıp ürüyen bir tür. Diyarbakır’da nadir olarak görülen bir tür. Yıllardan beri göremiyorduk. Bu yıl görülebilmiştir. Flamingolar yalnızca tuzlu sularda bulunan eklem bacaklılarla beslenir ve Diyarbakır’da bunun olması oldukça ilginç. Çünkü yıllardan beri biz bu bölgede yaptığımız çalışmalarda flamingoları göremiyorduk." dedi.

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"BU GÖRÜNTÜLER BİZE ÖNEMLİ BİR MESAJ NİTELİĞİNDEDİR"

Kılıç, buranın kuşların sığınabileceği önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek, "Çevredeki dereler, göletler kurudu. Bu yüzden pek çok tür sulak alanlara yöneliyor. Dicle Nehri’nde büyük bir insan baskısı var. Aynı zamanda su da kirliliği var. Su kuşları bulabildikleri tüm su alanlarını kullanabilmekteler. Bu görüntüler bize önemli bir mesaj niteliğindedir." diye konuştu.

"GERİ DÖNÜLMEZ SONUÇLARA NEDEN OLUR"

"Bizim bu kuşları ve bunların yaşam alanlarını koruma mecburiyetimiz var." diyen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: