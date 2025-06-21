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118 yıllık ilginç gelenek! Gören şaşırıyor, sebebi merak ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 118 yıllık ilginç yayla göçü geleneği renkli görüntülerle devam etti. Davul-zurna eşliğinde süslenen hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi sakinleri 118 yıldır devam ettirilen göç geleneği için hazırlıklarını tamamladı.

118 yıllık ilginç gelenek! Gören şaşırıyor, sebebi merak ediliyor - 1. Resim

118 YILLIK İLGİNÇ YAYLA GELENEĞİ

Şenlik havasında başlayan yayla göçünde sahipleri tarafından süslenilen küçük ve büyükbaş hayvanlar bin 725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na çıkartıldı.

118 yıllık ilginç gelenek! Gören şaşırıyor, sebebi merak ediliyor - 2. Resim

DİKMEN'DE 4 AY

Davul, zurna ve kemençe eşliğinde devam eden yolculuk renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ise yöresel kıyafetleri ile yolculuğa katıldı.

Bununla birlikte mahalle sakinleri asırlık geleneklerini devam ettirdi. Hayvanları gelin gibi süslediklerini belirten Ayfer Ark, "Yaylaya çıktı, hava sisli ve soğuk ama güzel. Geceden hayvanlarımızı boyadık sabahta püsküllerini takıp süsledik. İlk defa bu sene yaylada kalacağız" derken İbrahim Ark, "Yolculuğumuz sabah yağmurluydu ama sonrasında düzeldi. Yaylada yaklaşık 4 ay kalacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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