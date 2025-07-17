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Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi!
Cinayet, Türkiye, İstanbul, Kadıköy, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı davanın 4.duruşması bugün görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’e ertelendi. Kamuoyunun yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davası, gençlik şiddeti ve çocuk suçluların cezai sorumluluğu üzerine yoğun tartışmalara neden oldu. Peki Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman?

24 Ocak tarihinde Kadıköy’de yaşanan olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaparken tartıştığı B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kamuoyunda yankı uyandıran Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti, yargı süreciyle yeniden gündeme geldi. 

Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi! - 1. Resim

MATTİA AHMET MİNGUZZİ DAVASI NE ZAMAN?

İstanbul Kadıköy’de bulunan Salı Pazarı’nda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasının 4.duruşması bugün görüldü. Bir sonraki duruşma ise 2 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi! - 2. Resim

MATTİA AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SON DURUM NE?

Mattia Ahmet Minguzzi davasının 4.duruşmasına dinlenmesi gereken tanıkların bir kısmının gelmediği öğrenildi. Bugün görülen duruşmada iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve gelmeyen sanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi! - 3. Resim

MATTİA AHMET MİNGUZZİ OLAYI NE?

İstanbul Kadıköy ‘de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaparken tartıştığı B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, olayda ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul’da 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen saldırıda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken bir tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti. 

AHMET MİNGUZZİ KATİLİ KİM?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde sanık  B.B.’nin Mattia’yı bıçakladığı, U.B.’nin ise darp ettiği belirtildi. Bugün görülen duruşmada iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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