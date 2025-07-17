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Minguzzi davasında yeni gelişme... Duruşma 2 Ekim'e ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Minguzzi davasında yeni gelişme... Duruşma 2 Ekim&#039;e ertelendi
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 24'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesine, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve avukatları katıldı. 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

YOĞUN KATILIM VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, eski manken-oyuncu Tuğba Özay ile çok sayıda vatandaş Minguzzi ailesine destek olmak için adliyeye geldi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma, 2 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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