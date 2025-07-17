Girenleri uzayda hissettiriyor, tatilcilerin uğrak noktası... 'Yalan Dünya Mağarası' görenleri hayran bırakıyor
Antalya Gazipaşa ilçesinde yer alan ve yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mağara Antalya'da mutlaka gezilecek alanlar listesinde yer alıyor.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Beyrebucak Mahallesi’nde, Toros Dağları’nın eteklerindeki Yalan Dünya Mağarası görenleri hayran bırakıyor.
Milyonlarca yıllık geçmişe sahip traverten yapıları, sütunları, sarkıt ve dikitleriyle ön plana çıkan mağara, bölgenin önemli turistik değerleri arasında yer alıyor.
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa sahip olan mağaranın, ışıklandırılarak ziyarete açılan 450 metrelik bölümü, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.
FARKLI BİR DÜNYA
Yüksek nem oranına sahip mağaraya özel olarak hazırlanan geçitler sayesinde güvenli ulaşım sağlanırken, serin havası özellikle yaz aylarında ziyaretçilere rahat bir nefes aldırıyor.
Mağara içine girenleri adeta farklı bir gezegendeymiş gibi hissettiriyor.
İçindeki ışıklandırmalar sayesinde ziyaretçiler farklı bir dünyaya adım attıklarını düşünüyor.