Sıcaklık 10 derece birden düşüyor! 350 milyon yıllık mağara ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2025 10:40 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 11:17 - Güncelleme:

Zonguldak'ta bulunan ve Türkiye'nin en uzun mağaralarından olan Gökgöl Mağarası, yaz aylarında hem tarihi dokusu hem de serin atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında 14-16 derece olan mağara bölgenin en önemli gezi noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

3350 metre uzunluğunda olan Gökgöl Mağarası'nın 875 metresi ziyaretçiler tarafından görülebiliyor. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, mağarayı gezerek hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de serinliyor. Kentte 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi'nce turizme kazandırılan mağara, 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle birlikte daha da fazla ilgi görmeye başladı. 350 MİLYON YILLIK Gökgöl Mağarası 350 milyon yıllık jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor. Zamanla hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelerek turizme katkı sağlıyor. Fosil Giriş, Astım Salonu ve Harikalar Salonu gibi bölümlerle ayrıştırılan mağara; engelli dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş parkurları, mağara içinden geçen dere, dere üzerine kurulan köprüler ve ahşap merdivenlerle donatılan Gökgöl Mağarası, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Ziyaretçiler, mağaranın doğal serinliğinde hem tarihi keşfe çıkıyor hem de sıcak havalardan kısa bir kaçış imkanı buluyor. NASIL GİDİLİR? Zonguldak Gökgöl Köyü yakınındaki mağara merkeze 5 kilometre mesafede yer alıyor. Ankara-İstanbul yolu üzerinden rahat gidiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi