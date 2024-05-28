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Böyle kampanya görülmedi! Ölmeyen kaynana için yüzde 50 indirimli mezar taşı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta bir granit ve mermer işletmecisi, kaynanası ölmeden mezarını yaptıracak olan gelin ve damatlara yüzde 50 indirim kampanyası başlattı.

Muş'un Varto ilçesinde granit ve mermer işletmecisi Bayram Çetinkaya, mezar taşları için başlattığı ilginç kampanya ile gündem oldu.

Mezar taşı fiyatlarının 15 binden başlayıp 150 bin liraya kadar çıktığını belirten Çetinkaya, ölmeden mezar taşını yaptıranlara yüzde 50 indirim uyguladığını söyledi.

ÖLMEYEN KAYNANAYA MEZAR YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Bu kampanyaya yeni bir uygulama daha ekleyerek kaynanası ölmeden mezarını yaptırmak isteyen damat ve gelinlere de yüzde 50 indirim yapmaya başlayan Çetinkaya, kimsesiz ve sahipsiz olan 60 çocuğun mezarını da bedava yapacaklarını kaydetti.

Böyle kampanya görülmedi! Ölmeyen kaynana için yüzde 50 indirimli mezar taşı... - 1. Resim

"3-4 GÜN SONRA KADINI RÜYAMDA GÖRDÜM"

İş yerinin önüne kampanyayla ilgili yazı koyan Çetinkaya, "Bir gün iş yerime yaşlı bir teyze geldi. 'Kocama mezar yaptıracağım ama 3 ayda 600 lira maaş alıyorum. Bu parayla geçineyim mi, yoksa mezar taşı mı yaptırayım' dedi. Ben de 'Olmaz öyle, çocuğun yok mu' dedim. O da 'Yok kimsem. Bir kocam vardı, o da öldü. Kendisine mezar taşı yaptıramadığım için geceleri rüyama geliyor ve ağlıyorum' dedi. Kendisine, bizde ucuz taşın olmadığını söyleyerek gönderdim. Aradan üç-dört gün geçtikten sonra bu kadını rüyamda gördüm. Çok kötü oldum" dedi.

"NOTERE GİDİP SÖZLEŞME İMZALIYORUZ"

Aynı kadını 20 gün sonra çarşıda gördüğünü ve ne yaptığını sorduğunu söyleyen Çetinkaya, "O da hala mezar taşı yaptıramadığını söyleyince kendisine yardımcı olacağımı belirttim. Kocasına güzel bir mezar taşı yaptım ve teyze de bunun karşılığında üç ayda bir 100 lira ödedi. Bu olaydan sonra işlerim çok iyi gitmeye başladı. Bundan dolayı ben de hiç düşünmeden kampanyayı başlattım. Ölmeden mezar taşı yaptırmak isteyenlerle notere gidip sözleşme imzalıyoruz. Geçen yıl bir kişiyle böyle bir imza attık" ifadelerini kullandı.

Böyle kampanya görülmedi! Ölmeyen kaynana için yüzde 50 indirimli mezar taşı... - 2. Resim

"60 MEZARI BEDAVA YAPACAĞIM"

Meslektaşlarını ve başka meslek gruplarını çeşitli kampanyalarla halka destek olmaya çağıran Çetinkaya, "Bu sene kimsesiz çocuklar için 60 mezarı bedava yapacağım. Ölmeden mezarını yaptırana ve kaynanası ölmeden mezar yaptıran damat ve geline de yüzde 50 indirim yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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