Bu görüntüler uyku kaçırır... Kuraklık vurdu, derin çatlaklar ortaya çıktı
Ülkemizin pek çok bölgesinde aşırı sıcaklar nedeniyle barajlar kurudu, su sıkıntısı yaşanıyor. Hal böyleyken Edirne'nin Akardere Göleti'nde kuraklık nedeniyle oluşan derin çatlaklar endişeye neden oldu.
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü'nde bulunan gölet, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi.
DERİN ÇATLAKLAR ORTAYA ÇIKTI
Suyun çekilmesinden sonra zeminde derin çatlaklar oluştu. Büyük oranda kuruyan gölet havzasında oluşan çatlaklar, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
"GÖLLERDE SU KALMADI"
Köyün en yaşlılarından biri olan Necati İstipli, hayatında ilk kez bu kadar kuraklık gördüğünü söyledi. Bu sene yaşanan kuraklığın geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıktan daha etkili olduğunu ifade eden Necati İstipli, "Göletlerde su kalmadı, yer altı suları çekildi. Allah'tan gelen her şeye razıyız" açıklamasında bulundu.
Köy halkından Ali Arabacıoğlu da, ilk kez böyle kurak bir sene yaşadıklarını belirterek, gölette yaşanan kuraklığa dikkat çekti.
