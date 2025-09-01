Bu işi yaparak 6 ayda 70 ili gezdiler! Unutulan mesleği seyyar minibüsle yaşatıyor

Bir zamanlar her mahallede bir kaç tane olan kalaycılar bazı şehirlerde hiç kalmadı.

Hem geçimini sağlamak hem de mesleğini yaşatmak isteyen 52 yaşındaki Yaşar Nokay, kaybolmaya yüz tutan seyyar kalaycılığı devam ettiriyor.

Edirne'den eşi Reyhan Nokay ile minibüsle nisan ayında yola çıkan Nokay, il il dolaşarak sokakta açtığı tezgahta kendisine getirilen bakır eşyaları parlatarak yeniden kullanıma uygun hale getiriyor.

"6 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DE 70 İLİ DOLAŞIYORUZ"

Dede mesleğini 40 yıldır sürdüren Nokay, hem eski bir geleneği geleceğe taşımaya çalışıyor hem de geçimini sağlıyor.

Yaşar Nokay, şehir şehir dolaşarak ekmeklerini kazandıklarını söylüyor.

Bakır kapları kalaylayarak eskiyi canlandırmaya da çalıştıklarını belirten Nokay, mesleği üç kuşaktır sürdürdüklerini ifade ediyor.

Nokay, insanlara daha sağlıklı olduğu için bakır eşyaları kullanmayı tavsiye ederek, "Bakır kapları kalaylıyoruz, çelik çaydanlık parlatma, tamirat yapıyoruz. Ayrıca antika eşyaları da parlatıyoruz. Eşyaları yeni gibi yapıyoruz." diyor.

Edirne'den nisan ayında yola çıktıklarını, ekim ayına kadar il il dolaştıklarını ifade eden Nokay, "6 aylık süre içerisinde Türkiye'de 70 ili dolaşıyoruz. Doğuda gitmediğimiz 1-2 il var. Onların haricinde bütün illere gidiyoruz. Köyler, kasabalar da dahil." diye konuştu.

Nokay, geçici olarak araçta kaldıklarını, bir yerde uzun süre kalmaları gerektiğinde ise ev kiraladıklarını ya da pansiyonlarda konakladıklarını anlattı.

İç Anadolu'da bakıra olan talebin fazla olduğunu dile getiren Nokay, "Doğuda ise Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş tarafı bakırı biraz daha fazla seviyor. Oralarda tarhana kazanları oluyor." ifadesini kullandı.