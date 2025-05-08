Bu keşkek farklı! 672 senedir yılda bir kere yapılıyor... Keles geleneği bozulmadı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde gelenek bozulmadı. Yılda bir kere yapılan keşkek 672 yıllık tarifle misafirlere ikram edildi. Yıllardır yerli tohumlardan elde edilen tahıllarla yapılan ve "Dede aşı" denilen yemek için binlerce kişi Sorgun köyüne akın etti.

Bursa'nın gelenek ve göreneklerine bağlılığıyla bilinen Keles ilçesi Sorgun köyünde 672 yıldır "Dede aşı" kültürel miras olarak asırlardır yaşatılıyor.

Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor. Çok özel bir karışımla yapılan bu yemek ise yılda sadece bir kere pişiriliyor.

13 ÇEŞİT TAHIL KULLANILIYOR

Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor.

Öğütülen tahıllardan "Dede Aşı" denilen yemeği yaparak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.