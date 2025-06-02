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Burası Türkiye'de! Hem kalp şeklinde hem de pembe... Görenleri mest ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, yıllar içinde kalp şeklini aldı. 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı pembe rengini alan göl, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor.

PEMBE RENK HAKİM

Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

Burası Türkiye'de! Hem kalp şeklinde hem de pembe... Görenleri mest ediyor - 1. Resim

KALP ŞEKLİNİ ALDI

Zamanla da doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi.

Burası Türkiye'de! Hem kalp şeklinde hem de pembe... Görenleri mest ediyor - 2. Resim

Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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