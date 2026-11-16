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Bursa'da fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu

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Bursa'da fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu
Başlık ResmiBursada fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışanların doğal gaz kaçağını fark etmesi üzerine panik yaşandı. AFAD ekiplerinin incelemelerinin ardından fabrikanın üretiminin durdurulmasına ve tahliye edilmesine karar verildi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada çalışanlar doğal gaz kaçağını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik amacıyla fabrikanın boşaltılması ve üretimin durdurulması kararlaştırıldı.

Bursada fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu
Başlık ResmiBursada fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu

FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Harekete geçen yetkililer, çalışanları tahliye ederek fabrikada üretimi durdurdu. Polis ekiplerinin fabrikadaki incelemeleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursada fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu
Başlık ResmiBursada fabrikada doğal gaz kaçağı! Çalışanlar fark etti, üretim durduruldu
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer
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