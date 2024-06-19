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Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri yapılıyor! Rota Samsun ve Ordu...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri düzenleniyor. Bu şekilde vatandaşlara Samsun ve Ordu'ya gidebilmeleri için daha kolay bir ulaşım sağlanmış oluyor...

Denize kıyısı olmayan Tokatlı vatandaşlar, çevre illeri içerisinden en yakın Samsun üzerinden 227 kilometre yol giderek deniz hasretini gideriyor. Tokat'ın denize kıyısı olmasa da saatlik feribot seferleri düzenleniyor. Samsun, Ordu ve Tokat Yeşilırmak üzerinden feribot ile birbirine bağlanıyor.

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri yapılıyor! Rota Samsun ve Ordu... - 1. Resim

KARAYOLU İLE 3 SAAT OLAN YOL FERİBOTLA 1 SAATE DÜŞÜYOR

Samsun Çarşamba'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine karayolu ile 3 saatte gidilen yol, feribotla 1 saate iniyor. 23 yıldır feribotla denizi olmayan Tokat'tan feribot seferleri düzenleyen Adem Bulut, yolların yapılması halinde bu talebin artacağını söyledi.

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri yapılıyor! Rota Samsun ve Ordu... - 2. Resim

Vatandaşlar da Tokat-Samsun arasında deniz olmasa da feribotla seferinin deniz gibi işlerini gördüklerini belirtti. Feribot seferleri, Tokat ve Samsunlulara hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri yapılıyor! Rota Samsun ve Ordu... - 3. Resim

'FERİBOTLA ORDU, TOKAT VE SAMSUN'U BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ'

23 yıldır gece gündüz demeden 12 ay boyunca feribotu ile yolcu taşıyan 62 yaşındaki Adem Bulut, “Burası Yeşilırmak'ın Hasanoğlu Barajının tam ortasında feribottayız. Üç ili birbirine bağlayan feribotumuz vardır. Samsun, Tokat ve Ordu illerini birbirine bağlıyoruz. Samsun'dan buraya gelmek için en az 3 saat dolaşmaları gerekiyor. Feribotla bu süreyi 1 saate düşüyoruz. 23 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yollarımızın bozuk olması nedeniyle talep kısıtlı oluyor. Bu sorunu da gidermeye çalışıyorlar. Bir günde en az 15 araç taşıyorum. 30 araca çıktığı da oluyor. Yaz kış demeden 12 ayda hiç durmamak şartıyla gece gündüz çalışıyorum. Burası Ordu'ya, burası Samsun'a ve burası da Tokat'a bağlı üç ilimizin ortasında araç taşımaya devam ediyoruz” dedi.

Denize kıyısı olmayan Tokat'ta saatlik feribot seferleri yapılıyor! Rota Samsun ve Ordu... - 4. Resim

Vatandaşlar da Tokat-Samsun arasında deniz olmasa da feribotla seferin deniz gibi işlerini gördüklerini ifade etti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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