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Yaşam

Depremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik

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Depremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik
Başlık ResmiDepremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlar, evleri ve sebze bahçelerini istila etti. İlaç ve tuz gibi çözümlere rağmen salyangozların 1 gün sonra yeniden istilayı sürdürdüğünü ifade eden mahalleli, sebze yiyemez hale geldiklerini söyledi.

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Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2023 yılındaki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdürüyorlar.

8 EVİ İSTİLA ETTİ

Mahallede bulunan yaklaşık 8 evi istila eden salyangozlara karşı çözüm arayan vatandaşlar, ilaç ve tuz dökerek çözüm arasalar da istiladan kurtulamadılar.

Depremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik
Başlık ResmiDepremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik

"ÇÖZÜM BULAMADIK"

Salyangozlara karşı ilacın etkisinin 1 gün sürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, "Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık ama bir türlü çözüm bulamadık. Salyangozlardan rahatsızız. İlacını her yere atıyorum, gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi 1 gün sürüyor ve sürekli devam ediyor." dedi.

Depremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik
Başlık ResmiDepremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik

"MARULDAN ŞAKIR ŞAKIR SALYANGOZ DÖKÜLÜYOR"

"Depremden sonra hep bu haldeyiz." ifadelerini kullanan Çalışır, şunları kaydetti:

"Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz."

Depremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik
Başlık ResmiDepremin ardından ortaya çıktı, mahalleyi istila etti: Sebze yiyemez hale geldik
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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hassa
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