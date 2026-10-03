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Dünya

İngiltere'de trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu

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İngiltere'de trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu
Başlık Resmiİngilterede trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal edildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İngiltere'de trenlerde ortaya çıkan tahta kuruları seferleri aksattı. Böceklerin görüldüğü trenlere binmek istemeyen makinistler yönetime tepki gösterirken, bazı seferler iptal edildi. İki vagonu kullanıma kapatılmasına rağmen yoluna devam eden bir trene ise çalışanlar "Tahta Kurusu Ekspresi" adını taktı.

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İngiltere'de demir yolu ulaşımı bu kez tahta kurusu istilasıyla gündeme geldi.

The Telegraph'ın haberine göre, Southeastern tarafından işletilen bazı trenlerde tahta kurusu tespit edilmesinin ardından sefer iptalleri yaşandı.

İngiltere'de trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu
Başlık Resmiİngiltere'de trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu

MAKİNİSTLER TRENİ KULLANMAYI REDDETTİ

Tahta kurularının ilk olarak 22 Eylül'de görülmesinin ardından bazı trenler sefer programından çıkarıldı. East Sussex'teki Hastings yakınlarında bulunan West Marina bakım deposu da sorundan etkilendi.

Kurum içi yazışmalara göre bazı makinistler, tahta kurusu tespit edilen trenlere binmeyi reddederken yöneticileri sorunu yeterince ciddiye almamakla suçladı.

Cuma günü en az üç seferin daha iptal edildiği görüldü.

İngilterede trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu
Başlık Resmiİngilterede trenleri tahta kuruları istila etti! Seferler peş peşe iptal oldu

"TAHTA KURUSU EKSPRESİ" ADINI TAKTILAR

Olayın en çarpıcı ayrıntılarından biri ise demir yolu çalışanlarının etkilenen trenlerden birine taktığı isim oldu.

Personelin "Tahta Kurusu Ekspresi" adını verdiği tren salı günü Londra ile Kent'teki istasyonlar arasında birkaç kez sefer yapmıştı.

Bir makinistin trenin bir bölümünde böcekleri görmesinin ardından iki vagon kilitlenerek yolcuların kullanımına kapatıldı ancak tren seferlerine devam etti.

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ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Southeastern Railway ise tahta kurularının yalnızca iki sürücü kabininde bulunduğunu ve yolcuların kullandığı alanların etkilenmediğini iletti.

Şirket, tedbir amacıyla iki trenin daha seferden çekildiğini belirterek, "Kontrol edilmek üzere iki tren daha seferden çekildi ancak temiz oldukları tespit edilerek yeniden hizmete sokuldu" açıklamasını yaptı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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