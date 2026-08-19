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2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

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Bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli tavsiyelerde bulundu. Uraloğlu “Eğer başarı istiyorsanız risk almalısınız. Eğer risk almazsanız rutin devam edersiniz” dedi. Uraloğlu ‘Türkiye'nin 2053'te hızlı tren ağlarıyla 48 saatte gezilebilmesi hedefine’ ilişkin soruya ise “28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca 10 bin kilometre daha bitirmemiz gerek” cevabını verdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, stajyer öğrencilerle bir araya geldi.

2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

"RİSK ALMALISINIZ"

Bakanlığının bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu “Her ne iş yapıyorsak en iyisini yapmak, hedefimizin bu olması lazım. Eğer başarı istiyorsanız risk almalısınız. Eğer risk almazsanız rutin devam edersiniz. Belki daha problemsiz bir hayatınız olur ama risk almalısınız" tavsiyesinde bulundu.

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2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

Uraloğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“SAĞLIĞIMIZA DİKKAT EDECEĞİZ”

Sağlıklı olmak doğru düşünebilmemizin vesilelerinden biridir. Mutlaka sağlığımıza dikkat edeceğiz. Zihin sağlığımızdan tutun fiziki sağlığımıza kadar, ikisini bütünleştirince bence birçok problemi kendiliğinden çözmüş oluruz, problemlerden kurtulmuş oluruz.

2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

“DÜNYADAKİ DEĞERLERİ DE BİLİYOR OLMAMIZ LAZIM”

Milli ve manevi değerlerimize, toplumumuzun değerlerine sahip çıkmamız gerekir. Sadece toplumumuzun değerlerini değil, dünyadaki değerleri de biliyor olmamız lazım. Onları da bilmek, beraber hareket etmek ve dünyadaki vahşi olaylara beraberce tepki göstermenin ortak paydasını bulmak önemli. Bakın bugün Filistin'de bir mezalim var. Oraya tepki gösterenler sadece Müslümanlar mı? Yok, vicdan sahibi herkes. Yahudilerin de bir kısmı. Onun için bu anlamda dünyadaki değerleri de bilmemizde gerçekten fayda görüyorum.

2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

"BAŞARI İSTİYORSANIZ RİSK ALMALISINIZ"

Eğer başarı istiyorsanız risk almalısınız. Eğer risk almazsanız rutin devam edersiniz. Belki daha problemsiz bir hayatınız olur ama risk almalısınız. Önce kendiniz, sonra aileniz, sonra milletimiz için risk almalısınız elbette. Risk alırken de cahil cesaretiyle değil, kendimizi eğitim, iş ve sermaye anlamında yeterince yetiştirerek. Bize ilmi, dini, ticareti, siyaseti iyi bilen insan lazım.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına cevap verdi.

2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

“10 BİN KİLOMETRE DAHA BİTİRMEMİZ GEREK”

Uraloğlu, Türkiye'nin 2053'te hızlı tren ağlarıyla 48 saatte gezilebilmesi hedefine ilişkin soruya şu cevabı verdi:

Şu anda 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. Yapımı devam eden 4 bin 800 kilometre. 2028'e kadar 3 bin kilometresini bitireceğiz, 17 bin kilometre olacak. Türkiye'yi 48 saatte gezebilmek için 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var. Kabaca 10 bin kilometre daha bitirmemiz gerekir.

2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var
Başlık Resmi2053’te Türkiye trenle 48 saatte gezilebilir mi? Bakan Uraloğlu cevapladı: 28 bin 500 kilometre demir yoluna ihtiyacımız var

"YAPAY ZEKAYI KULLANIYORUZ"

Uraloğlu, Türkiye'de ulaşım sistemlerinde yazılımın kullanımına yönelik soruyu da şöyle cevapladı:

Her geçen gün yollarımızı, sistemlerimizi akıllandırmaya gayret ediyoruz. Yapay zekayı sonuna kadar kullanıyoruz. Dolayısıyla aracından tut altyapısına kadar, bütün sistemlere kadar hepsini gerçekten birazcık daha yapay zeka ve yazılım destekli, her geçen gün artırarak daha iyi seviyeye gelmek için çalışıyoruz.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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