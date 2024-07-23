Dilencilik yaparken yakalandı, banka hesabındaki para dudak uçuklattı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetime çıktı, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde bulunan camide ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan M.D. isimli şahıs ekipler tarafından zabıta amirliğine götürüldü. Burada üst araması yapılan M.D.'de yaklaşık 100 lira nakit para bulundu.

HESABINDAKİ PARA ŞOKE ETTİ

M.D.'nin çantasından ise banka hesap cüzdanı çıktı. Dilencilik yapan M.D.'nin banka hesabında 191 bin 640 lirasının bulunduğu tespit edildi.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen yaklaşık 100 liraya el konulurken M.D'ye idari para cezası uygulandı.