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Dilencinin zulasından çıkan para ekipleri bile şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dilencinin zulasından çıkan para ekipleri bile şaşırttı
Sivas Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta zabıta ekipleri yakaladıkları dilencinin üst aramasında zulasını buldu. Dilencinin koltuk değneklerinin kapaklarını açan ekipler, 7 bin lira buldu. Paraya el konurken, dilenciye kabahatler kanunundan işlem yapıldı. 

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarında, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı.

KOLTUK DEĞNEKLERİNE ZULALAMIŞ

Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı. A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu.

Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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