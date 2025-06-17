Dünya çölleşiyor! Her yıl 1 milyon kilometrekare verimli toprak kullanılamaz hâle geliyor 

Çölleşme tehdidinin yol açtığı problemlere dikkati çekmek için 1994’ten bu yana 17 Haziran, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla “Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü” olarak anılıyor.

Verimli topraklar, gelişen ekonomilerin temelini oluştururken, her yıl yaklaşık 1 milyon kilometrekare sağlıklı ve verimli toprak kullanılamaz hâle geliyor. Bu, sadece iklim için ciddi zorluklar çıkartmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında büyük sosyal ve ekonomik yük getiriyor.

YILLIK ZARAR 878 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Kuraklık, toprak bozulması ve çölleşme, küresel topluma her yıl tahminî 878 milyar dolara mal oluyor. Dünya üzerindeki arazilerin yaklaşık yüzde 40’ı bozulmuş durumda ki bu da dünya çapında 3 milyardan fazla insanı etkiliyor.

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Bu olumsuzlukların giderilmesi için arazi restorasyonuna yatırım yapılması gerekiyor.