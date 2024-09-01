Dur ihtarına uymayan araçtan bulundu, ekipleri şoke etti

Adana'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobil kısa süre sonra bulundu. Terk edilen araçtan çıkan 'çalıntı dana' ise ekipleri şaşkına çevirdi.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesindeki polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla kaçmaya başladı, ekipler kaçan aracı takibe aldı.

Yaşanan kovalamacada sürücü ve araçta bulunan iki kişi aracı terk ederek ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin sıkı takibi sonucu; Ö.B. (43), F.B. (25) ve H.Y. (19) ormanlık alanda yakalanarak gözetim altına alındı.

DANANIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Terk edilen araçta yapılan aramada ise canlı bir dana bulundu. Yapılan araştırmada dananın küpesinin çıkartıldığı ve çalıntı olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin sorgulaması sürüyor.