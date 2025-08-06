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Durum gerçekten vahim! Su miktarı 'kritik' seviyenin altına indi, göldeki kalıntılar ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen Sapanca Gölü'ndeki kalıntılar ortaya çıktı. Göldeki 29,80 metrelik su seviyesinin 10 santimetre daha azalması halinde acil eylem planı devreye alınacak.

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin 29,80 metreye gerilemesi sonucu, taş kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor.

Durum gerçekten vahim! Su miktarı 'kritik' seviyenin altına indi, göldeki kalıntılar ortaya çıktı - 1. Resim

KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun zamandır yeterli yağış almayan Sapanca Gölü'nde de seviye, artan su kullanımı ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan buharlaşmayla kritik seviye olan 29,90 metrenin altına düşerek 29,80 metre oldu.

Göldeki suyun çekilmesi sonucu tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntılar ortaya çıktı, sandallar karaya oturdu.

Durum gerçekten vahim! Su miktarı 'kritik' seviyenin altına indi, göldeki kalıntılar ortaya çıktı - 2. Resim

BİRAZ DAHA DÜŞERSE ACİL EYLEM PLANINA GEÇİLECEK

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su miktarı "kritik" seviyenin altına düşen göl için acil eylem planını devreye alacak.

Buna göre gölün su seviyesinin 10 santimetre daha azalarak 29,70 metreye düşmesi durumunda şehrin geleceğini korumak için endüstri alanında kesintiler, park ve bahçe sulamalarının durdurulması, tarımsal faaliyetlerde içme suyu kullanımını önlemek için denetimlerin artırılması, turistik tesislerde bulunan veya süs niteliğinde olan havuzlara su verilmemesi, konut ve ticari aboneliklerde su tüketimi yüksek olanların takip edilmesi gibi tedbirler alınacak.

Durum gerçekten vahim! Su miktarı 'kritik' seviyenin altına indi, göldeki kalıntılar ortaya çıktı - 3. Resim

Bu çalışmalarla Sapanca Gölü'nün su seviyesindeki azalma hızının önüne geçilmesi planlanıyor.

Ayrıca yetkililer, son 5 yılın ortalamasına göre su seviyesinde 149 santimlik kayıp yaşanan gölün kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilmesi, kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su nedeniyle suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da Sapanca ve Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik ve Seyfe göllerindeki kuraklık riski için "acil eylem planı" hazırlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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