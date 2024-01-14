Eksi 33 derece Türkiye'nin en yüksek dağına tırmandılar, yüzleri buz tuttu

14 Ocak 2024 12:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 12:56

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’nda hava sıcaklığı eksi 33 dereceye kadar düştü. Soğuğa aldırış etmeyen bir gurup dağcı tırmanışa geçti. Yükseklere çıktıkça soğuğun etkisini daha da hisseden dağcıların saç ve sakalları buz tuttu.

"NOEL BABA OLDUM"

Ağrı Dağı’nda yerel rehber olan Nejdet Bozkurt, 4 bin 200 rakımdan aşağı inmeye başlarken, havanın çok soğuk ve rüzgarlı olması kendilerini çok zorladığını söyledi. Bozkurt, “Ağrı Dağı’ndan aşağı iniyoruz. 4 bin 200’den aşağı doğru iniyoruz hava kapalı gece bayağı rüzgar vardı. Ekip iyi, hava kötü ama aşağı iniyoruz artık Noel baba oldum” dedi.