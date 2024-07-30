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Elektrik çilesi Taksim esnafını çıldırttı: Maliyet mazota gidiyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim esnafı 1 aydır gidip gelen elektrikle uğraşıyor. Yetkililere seslenen esnaf, dükkanlarını jeneratör ile aydınlattıklarını ve bütün hasılatın mazot parasına gittiğini anlattı. 

Yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden Taksim'de esnafın başı elektrik ile belada. Meydanda bulunan bazı büfelere 1 aydır aralıklarla elektrik veriliyor. 

Esnaf jeneratörlerle elektrik ihtiyacını sağlarken BEDAŞ ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı çalışmanın ardından dükkanlardaki elektrik sıkıntısının devam ettiği öğrenildi. Çok zor durumda olduklarını söyleyen esnaflar, yetkililere seslenerek arızanın giderilmesini talep etti.

"LÜTFEN BİZİ DUYUN"

Yetkililere seslenen Taksim esnafı Yusuf Atalay, “Bir aydan beri Taksim Meydanı’nda çok sıkıntı çekiyoruz. Her gün elektriğimiz kesilmiş oluyor. Saatlerimiz yandı. Makinalarımız yanıyor, bizim hayatımız elektriğe bağlı. 30’a yakın makinamız var elektrikle çalışıyor. Bir makine bozulunca, yerine yenisini almak ve hemen tamirci çağırmak çok zor. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bizi duyun. Taksim Meydanı’ndaki esnaflar olarak çok zor durumdayız, sezondayız. Belki yüklenmeden dolayı birçok arıza oluyordur ama lütfen buraya BEDAŞ özellikle bilgili insanlar göndersin ve bu sorunu çözsün” dedi.

HASILAT MAZOTA GİDİYOR

Tüm hasılatlarının mazot parasına gittiğini söyleyen Taksim Esnafı Ferhat Ateş ise, “Taksim Meydanı’nda elektrik problemi var. Elektrikler durmadan gelip gidiyor. Onun için şu an bütün dükkanların elektrik saatleri patladı. Şu an jeneratör çalışıyor, bütün hasılat mazot parasına gidiyor. Bir an evvel yetkililerin bu elektrik olayına el atması gerekiyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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