İznikmid günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam yeni bölümüyle ATV'de ekrana geldi. 10 Temmuz 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümünde İznikmid günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? sorusu cevabı seyircilerin dikkatini çekti.

10 Temmuz 2025 Perşembe günü ATV'de ekrana gelen yeni bölümde Kim Milyoner Olmak İster'e İznikmid günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? sorusu damga vurdu. 2000 bin TL değerindeki o sorunun cevabı arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümde 1156. bölümüyle canlı yayında ekranlara geldi. Yarışmacılar, Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için ekran başında ter döktü. Programı yakından takip edenler de soruların cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

İZNİKMİD GÜNÜMÜZDEKİ HANGİ KENTİN OSMANLILAR DÖNEMİNDEKİ ADIDIR?

Osmanlılar döneminde İznikmid günümüzde İzmit şehrinin adıdır.

Cevap: B: İzmit

A: İznik

B: İzmit

C: İzmir

D: İçel

200 bin TL değerindeki soruyu açtıran Orhan Tağman 32 yaşındadır. Şu anda Kayseri'de yaşıyor. Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi olan Orhan Bey, aynı zamanda çiftçilik işiyle uğraşmaktadır.