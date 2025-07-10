Özgür Özel'den baklavalı rüşvet sonrası belediye başkanlarına sert uyarı: "Aranıza almayın, onların yüzüne tükürün"

Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alınması sonrası CHP lideri Özgür Özel bugün belediye başkanlarını topladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber Canlı yayınında Özgür Özel'in belediye başkanlarına verdiği mesajı açıkladı. Yarkadaş, Özel'in belediye başkanlarına, "Aranıza almayın, onların yüzüne tükürün" dediğini aktardı."

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonda kamuoyunu sarsan görüntüler ortaya çıktı. Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alınması sonrası 'başıma kaynar sular döküldü' diyen CHP lideri Özgür Özel bugün Belediye Başkanları ile toplantı yaptı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'in baklava kutusunda rüşvet sonrası belediye başkanlarını "Aranıza almayın, yüzlerine tükürün" diyerek uyardığını anlattı.

"ÖZGÜR ÖZEL YÜZLERİNE TÜKÜRÜN" DİYOR

TGRT Haber Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partili belediye başkanlarını Ankara’da topladı. Özel, çok sert konuşma yaptı ve çok sert uyarılar yaptı. İmar uygulaması konularında çok dikkatli olun diyor. Son operasyonlara değiniyor. Baklava kutusunu anlatırken çok sinirleniyor. Sürekli aynı şirketlerle iş yapmayın diyor. 'Bu tür işlere karışanları aranıza almayın, onların yüzüne tükürün' diyor."

YÜKSEK MALİYETLİ KONSER YAPMAYIN!

Barış Yarkadaş, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in toplantıda belediye başkanlarına yüksek maliyetli konserlerden kaçınması için talimat verdiğini açıkladı. Yarkadaş, "Gökhan Zeybek, belediye başkanlarına 'Yüksek maliyetli konser ve etkinlikleri kesinlikle yapmayın' diyor. Zeybek aynı zamanda belediye başkanlarına 'Makam odanıza çiçek, çikolata kutusu, hediye kutusu kesinlikle kabul etmeyeceksiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüntülerin hemen ardından bir TV programında yaptığı açıklamada, "Ben o görüntüleri gördüm, başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Görüntüler gerçekse Allah belasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız." demişti.