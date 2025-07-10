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Rüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'li belediyelere art arda düzenlenen rüşvet operasyonlarının ardından Özgür Özel, belediye başkanlarını genel merkeze çağırmıştı. Özel bugün 412 başkanla bir araya geldi, tutuklu başkanların yerine ise toplantıya vekilleri katıldı.

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

TUTUKLU BAŞKANLARIN VEKİLLERİ KATILDI

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu. Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

"ÖZGÜRLÜK" AFİŞİ ASILDI

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

Rüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi - 1. Resim

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER AÇIKLAMA YAPTI

Toplantının bitimine yakın İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak, işe iadelerini talep etti. Grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, 2024'te işten çıkarıldıklarını, işe iade edilmeyen 16 arkadaşıyla mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

Rüşvet operasyonlarının ardından talimat vermişti! Özgür Özel, 412 belediye başkanıyla bir araya geldi - 2. Resim

İşlerini geri almak istediklerine işaret eden Özdinçer, "'Kadınız, haklıyız' diyoruz. Hala bir cevap alamadık. İşimizi geri alana kadar devam edeceğiz. Her gün buradayız. İşimizi almadan bu eylemi sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. 147 işçi çıkarıldı. 49 tanesi sanırım geri alındı, diğerleri alınmadı. Bazıları başka belediyelere yönlendirildi. Bekleyen 16 kadınız." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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