Avrupa tanıdı, dünya çapında ün kazandı! Fiyatı 50 ila 200 lira arasında değişiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2025 19:32 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 19:44 - Güncelleme:

Kastamonu, Taşköprü Sarımsağı, Coğrafi İşaret, Tarım, Haber

Avrupa tarafından tescillenen ve dünya çapında ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Küçük boy sarımsak 50, iri boy sarımsak ise 200 liraya kadar alıcı buluyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan, aroması ve kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Taşköprü sarımsağında hasat başladı. Kastamonu'nun en önemli ürünlerinin başında gelen Taşköprü sarımsağı bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor. Şubat ayında toprakla buluşan sarımsaklar temmuzun gelmesiyle hasat ediliyor. "FİYAT AÇISINDAN OLDUKÇA UMUTLUYUZ" Yaklaşık 20 yıldır sarımsak üreticiliği yapan Özgür Subutay, sarımsakların emekle, sabırla ve alın teriyle toplanmaya başlandığını dile getirdi. Taşköprü sarımsağının dünyaca ünlü olduğunu vurgulayan Subutay, "Yeni sezonda fiyat açısından oldukça umutluyuz. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. Hasatla birlikte Taşköprü sarımsağı pazardaki yerini de almaya başladı. Küçük boy sarımsak 50 ila 60, orta boy 130 ila 160, iri boy ise 160 ila 200 lira arasında alıcı buluyor. İlgili Haber Petrol zirveden inmiyor: 2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor!

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe