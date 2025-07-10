Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Orman Yangını, Çankırı, Ilgaz, Yangın, AFAD, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı - 1. Resim

Öte yandan aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa'da iki ülke az kalsın savaşıyordu! "Trump durdurdu""Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş! Öğrencilerini istismar eden öğretmen hakim karşısında!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşlar fark etti: Otomobilin jantından yılan çıktı! - YaşamVatandaşlar fark etti: Otomobilin jantından yılan çıktı!Bursa'da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti! - YaşamBursa'da milyonluk satış: Arap tayları kapış kapış gitti!Avrupa tanıdı, dünya çapında ün kazandı! Fiyatı 50 ila 200 lira arasında değişiyor - YaşamAvrupa tanıdı, dünya çapında ün kazandı! Fiyatı 50 ila 200 lira arasında değişiyorAmasya'da yüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu! - YaşamYüzlerce dönümlük tarım arazisi kül oldu!Turistler onları çok seviyor! Yüzlerce gönüllü kültür elçisi bir araya geldi - YaşamYüzlerce genç kültür için çalışmaya başladıTürkiye'nin konuştuğu aslan için temsili mezar! Sahibi şiir bile yazdı: Nereye baksam Zeus'u görüyorum - YaşamTürkiye'nin konuştuğu olay! Sahibi bunu da yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...