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Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! &quot;Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'daki bir firmada 3 yıllık AR-GE sürecinin ardından geliştirilen kimyasal solüsyonun kullanıldığı tüpler sayesinde elektrikli batarya yangınına kısa sürede müdahale edilebilecek. Seri üretimine başlanan yangın tüpleri hakkında konuşan endüstri mühendisi Ferhat Bozkurt, "En dikkat çeken özelliği alev alan lityum pilleri kısa sürede bin dereceden 50 derecenin altına düşürmesi. Yangının reaksiyonunu tamamen kesiyoruz. Bu kabiliyet, dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" dedi.

Konya'da aralarında kimya, endüstri ve makine mühendisinin yer aldığı 10 kişilik ekip, elektrikli araçlardaki yangına kısa sürede etkili müdahale için çalışma yaptı. Sakarya Üniversitesi laboratuvarlarında 3 yıl süren AR-GE çalışmasının ardından mühendisler, tutuştuğunda uzun süren lityum batarya yangınını kısa sürede söndürmeyi sağlayan kimyasal solüsyon üretti.

Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" - 1. Resim

"YANGININ REAKSİYONUNU TAMAMEN KESİYOR"

Ekibin başında yer alan endüstri mühendisi iş insanı Ferhat Bozkurt, dünyada lityum pil yangınlarının mevcut yöntemlerle söndürülmesinin güç olduğunu söyledi.

Bozkurt, elektrikli araç yangınında soğutma için yaklaşık 80 ton su harcandığını belirterek, "Bu tablo, acil çözüm ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu riski minimuma indirmek için yola çıktık. Geliştirdiğimiz yangın söndürme ajanının en dikkat çeken özelliği alev alan lityum pilleri kısa sürede bin dereceden 50 derecenin altına düşürmesi. Yangının reaksiyonunu tamamen kesiyoruz. Bu kabiliyet, dünyada şu an eşine az rastlanılan bir özellik" şeklinde konuştu.

Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" - 2. Resim

AVRUPA, AMERİKA VE ÇİN'DE SAHA DENEMELERİ BAŞLIYOR

Ürünün testlerinin İstanbul ve Ankara itfaiyeleriyle işbirliği içinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bozkurt, başarılı sonuçların ardından Avrupa, Amerika ve Çin'deki bazı itfaiyelerle de yeni saha denemeleri planlandığı dile getirdi.

Bozkurt, Sakarya Üniversitesi'nin desteğiyle geliştirilen ürünün üniversite-sanayi işbirliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Sakarya Üniversitesinin yangın laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda akademisyenler de aktif rol üstlendi. Konya'da üretim yapıyoruz ama farklı üniversitelerde de gelen talepler doğrultusunda test ve geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" - 3. Resim

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİCİLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yeni solüsyonun yalnızca yangına müdahale değil, yangını önleme üzerine de potansiyeli olduğunu vurgulayan Bozkurt, bazı elektrikli araç üreticilerinin, pillerin bu maddeyle kaplanarak yanmanın tamamen önlenmesine yönelik AR-GE çalışmalarına başladığını kaydetti.

Elektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" - 4. Resim

Bozkurt, kısa süre içinde tüm yangın söndürme ekipmanı satan firmalarda ürünün yer alacağını bildirdi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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