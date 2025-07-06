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Konya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Derebucak ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 45. kilometresi Derebucak kent merkezi girişi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Derebucak yönüne seyir halinde olan G.S.Y. yönetimindeki 34 PL 6803 plakalı otomobil, Derebucak şehir merkezi girişinde önce karşı yönden gelen 07 VFV 91 plakalı otomobille, ardından 07 KV 592 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Konya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmaları ile bazı yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 34 PL 6803 plakalı otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Y., M.Y. ve H.S.Y. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Konya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Diğer araçlardaki sürücü ve yaralılar da Derebucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada yaralılardan bazıları ise Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalenin ardından Konya’daki farklı hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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