Araç kiralamada devrim: 2025’e hibrit ve elektrikli araçlar damga vuruyor!

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 2025 yılının ilk çeyreğine ait sektör verilerini açıkladı.

ALİ ÇELİK - Rapora göre, yılın ilk üç aylık döneminde 2024 yılı sonuna göre %3,8 daralan sektörün hibrit ve elektrikli araç payını %10’un üzerine çıkarması dikkat çekti. Artan faizlerinin kira maliyetlerini yükselttiğini söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Bu da şirketleri zorunlu olarak tasarruf etmeye yönlendirdi, operasyonel kiralamaya olan talebi düşürdü.

2018 sonunda 328 bin adetlik filoya sahip sektörümüz, 2025 ilk çeyrek sonunda 242 bine düştü. Düşme eğilimine giren enflasyon ve finansmana erişimin kolaylaşması durumunda sektörümüz tekrar büyüme sürecine girecektir. Avrupa’da kiralamanın toplam araç satışlarındaki payı %57 bizde ise %15 civarında, süreç içinde mutlaka benzer rakamlara ulaşacağız. Kısa vadede enflasyonun seyri, finansmana erişim ve maliyetler belirleyici olacak” dedi.