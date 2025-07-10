Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı
Kayseri, Uyuşturucu Operasyonu, Operasyon, Gözaltı, Uyuşturucu Satışı, Kanıt, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen Şehit İbrahim Birol-11 Operasyonu kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan şüpheliler, 3 ay teknik ve fiziki takibe alındı.

Bu kapsamda 33 adrese, 99 ekip ve 300 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 17 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği ETA'nın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 29 fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru: Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?Özgür Özel'den baklavalı rüşvet sonrası belediye başkanlarına sert uyarı: "Aranıza almayın, onların yüzüne tükürün"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş! Öğrencilerini istismar eden öğretmen hakim karşısında! - 3. SayfaÖğretmen "Sonunuz Narin gibi olur" diye tehdit etmiş!Kocaeli'de feci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı - 3. SayfaFeci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!Bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı! - 3. SayfaBahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdıİstanbul istikameti trafiğe kapandı! Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını - 3. SayfaAnadolu Otoyolu'nda otobüs cayır cayır yandıMinibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu - 3. SayfaMinibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündüAnkara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 3. SayfaAnkara’da yolcu otobüsünde yangın paniği
Sonraki Haber Yükleniyor...