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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adresler ve bir araçta yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 3 peçete, 11 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 82 mermi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'ine adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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