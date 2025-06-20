Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Karaman'da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancı ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ekmeğin arasına poşetle konmuş 290 gram metamfetamin ile 3 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 39 bin 800 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki, H.A. ve R.B., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.