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Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu, Metamfetamin, Esrar, Hap, Gözaltı, Karaman, Jandarma, Operasyon, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayrancı ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı - 1. Resim

Araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, ekmeğin arasına poşetle konmuş 290 gram metamfetamin ile 3 gram esrar, 2 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 39 bin 800 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki, H.A. ve R.B., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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