Kayseri’de evinde kanepede uzandığı sırada üzerine tavan sıvası çöken 75 yaşındaki Fatma Özer, bir gözünü kaybetti. Hastanede tedavisi süren yaşlı kadının oğlu, “Televizyon izlerken bir anda tavan başınıza çöküyor. Akla, hayale gelecek bir olay değil” diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde bulunan bir binada iki gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, binanın 3. katında yaşayan Fatma Özer'in (75) üzerine henüz bilinmeyen bir sebepten tavan çöktü.

Evinde televizyon izlerken dehşeti yaşadı! Tavan çöktü, bir gözünü kaybetti

BURNU KIRILDI, GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olayda yaşlı kadın yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.Ö.'yü ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadının burnunun kırıldığı ve bir gözünü kaybettiği öğrenildi.

Evinde televizyon izlerken dehşeti yaşadı! Tavan çöktü, bir gözünü kaybetti

"AKLA, HAYALE GELECEK BİR OLAY DEĞİL"

Olayı anlatan kadının oğlu Zafer Özer, "Pazartesi günü akşam saatlerinde annem, kanepede uzanırken yukarıdan yüksek bir gürültüyle tavanın sıvası üstlerine çöküyor. Yanında bulunan ablam ilk müdahaleyi yapıyor. Sonrasında polis ve ambulansa haber veriyorlar. Annem Erciyes Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Sonrasında ameliyata alındı ve gözünün mercek ile ağ tabakasının yarıldığını söylediler. Bundan dolayı annem görme kabiliyetini kaybetti. Çok üzgünüz” dedi.

Evinde televizyon izlerken dehşeti yaşadı! Tavan çöktü, bir gözünü kaybetti

Annesinin tedavisinin hala devam ettiğini belirten Özer, “Görünmez bir kaza oldu. İnşallah başkasının başına gelmez. Müteahhitlere de seslenmek istiyorum. İnsanlar evlerinde güvende otursunlar. Ben daha önce böyle bir görmedim. Akla, hayale gelecek bir olay değil. Televizyon izlerken bir anda tavan başınıza çöküyor" diye konuştu.

Evinde televizyon izlerken dehşeti yaşadı! Tavan çöktü, bir gözünü kaybetti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala