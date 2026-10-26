Evlilik hayaliyle gitti, tanınmayacak hale geldi! 248 bin lirasından olan adam bantsız uyuyamıyor

Evlilik hazırlığı yaparken daha genç ve yakışıklı görünmek isteyen 52 yaşındaki Yunus İlhan'ın estetik macerası adliyede bitti. Servet ödediği ameliyatlar sonrası yüzünün perişan olduğunu öne süren İlhan, göz kapaklarının bile kapanmadığını uyumak için bant taktığını belirtti ve doktorundan şikayetçi oldu.

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İstanbul’da yaşayan 52 yaşındaki Yunus İlhan, evlenmek ve daha genç, yakışıklı görünmek için estetik ameliyatı oldu. Dört ayda dört kez operasyon geçiren İlhan, sonuçtan memnun kalmadığını ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek doktor hakkında şikâyetçi oldu.

ESTETİK AMELİYATLARI İÇİN 248 BİN LİRA ÖDEDİ

Daha genç bir görünüme kavuşmak isteyen Yunus İlhan, İstanbul Bahçelievler’deki özel bir hastaneye başvurdu. Doktoruyla yüz germe, orta yüz germe, alt ve üst göz kapağı estetiği, kepçe kulak ameliyatı, şakak germe ve boyun germe işlemleri için anlaşan İlhan, operasyonlar karşılığında toplam 248 bin lira ödedi.

İlhan, estetik yaptırma nedenini, “Hem daha yakışıklı hem de daha genç görünme hayalim vardı. Evlilik için kendimi toparlamak amacıyla bu işlemleri yaptırdım.” sözleriyle anlattı.

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“BENİ PERİŞAN ETTİ, YÜZÜMDEN ETTİ”

Ameliyatların ardından istediği sonucu alamadığını iddia eden İlhan, yüzünde şişlikler ve izler oluştuğunu, bazı işlemlerin ise yapılmadığını öne sürdü. Yüz germe operasyonunun ip askılama yöntemiyle gerçekleştirildiğini savunan İlhan, kendisine vaat edilen işlemlerin gerektiği gibi yapılmadığını iddia etti.

Yaşadığı duruma tepki gösteren İlhan, “Beni perişan etti, yüzümden etti. Ağlıyorum, kendimi yerlere vuruyorum.” ifadelerini kullandı.

UYUMAK İÇİN GÖZLERİNİ BANTLIYOR

Vücudundan kendi rızası dışında yağ dokusu alındığını da öne süren İlhan, bu yağın karın bölgesine enjekte edildiğini ve böyle bir işlem için anlaşmadıklarını söyledi.

Geçirdiği operasyonların ardından sağlık sorunları yaşadığını belirten İlhan, gözlerinin uyurken tamamen kapanmadığını ve bu nedenle gözlerini bantlayarak uyumak zorunda kaldığını anlattı. Dört ay içerisinde dört kez ameliyat geçirdiğini ancak sorunlarının giderilemediğini iddia eden İlhan, yaşadıklarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

DOKTORUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Estetik operasyonlar için para ödediğini ancak hayal ettiği görünüme kavuşamadığını belirten Yunus İlhan, doktordan şikâyetçi olarak hukuk mücadelesi başlattı. Doktorun asistanı ise İlhan’ın iddialarını reddetti.

(Show Haber)

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