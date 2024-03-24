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Haberler > Yaşam > Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mart ayının son günlerinde Van'dan kar manzaraları geldi. Erciş ilçesinde gece yarısı başlayan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Yağış aralıksız devam ederken bazı noktalarda kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Ardahan'dan da benzer görüntüler geldi, ulaşımda güçlük çekildi. İşte bölgelerde son durum...

Mart ayının son günlerinde yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji birçok yer için kuvvetli kar uyarısında bulunmuştu, bunlardan biri de Van oldu.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 1. Resim

Erciş ilçesinde gün içinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 2. Resim

BİR ANDA BAŞLADI, LAPA LAPA YAĞDI

Aniden bastıran kar sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 3. Resim

Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 4. Resim

Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 5. Resim

ARDAHAN'DA DA BAŞLADI

Ardahan'dan da benzer manzaralar geldi. Gece yarısı başlayan kar sokakları bembeyaz etti. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 6. Resim

Bölgede yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 7. Resim

Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen Erkan Yıldız, "Antalya’da vatandaşlar denize girerken biz halen daha karla mücadele ediyoruz. Yine kar yağışı başladı. Artık ne yapacağız bilemiyoruz. Bir türlü yaz gelmeyecek" dedi.

Gece yarısı başladı, lapa lapa yağdı! Kar kalınlığı 40 santimi buldu - 8. Resim
Öte yandan Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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