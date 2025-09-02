Gelin aracının önünü kesmeye kimse cesaret edemedi! Düğün konvoyunu gören bir daha baktı
Eskişehir’de sıra dışı bir düğün gündem oldu. Çiftçilik yapan gelin ve damat, evlilik töreninde gelin aracı olarak traktörü seçti. Süslenen 25 traktörle oluşturulan konvoy ise renkli manzaralar oluşturdu.
Eskişehir’de yaşayan ve ikisi de çiftçi olan Alperen Güngör ve İlayda Altıntaş dünya evine girme kararı aldı.
Sivrihisar ilçesinin kırsal Bahçecik Mahallesi’nde organize edilen düğünde çiftçi olan çiftin gelin aracıda traktör oldu.
Oldukça mutlu olan çiftin düğünün 25 traktörden oluşan konvoy ise görenleri şaşırttı. Süslenen 25 traktör düğünün yapılacağı noktaya kadar kornalara basarak konvoy düzenledi.
