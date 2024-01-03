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    Quadrantid meteor yağmuru başlıyor, saatte 120 meteor Dünya'dan görülebilecek

    Quadrantid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Bilim insanlarının açıklamasına göre, Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru, yarın zirveye ulaşacak. Meteor yağmuru, Türkiye'den de izlenebilecek.

    Quadrantid meteor yağmuru başlıyor, saatte 120 meteor Dünya&#039;dan görülebilecek
    Yaşam Haberleri  / TRT Haber, Sciencealert

    Gökbilimciler, Quadrantid meteor yağmurunun 4 Ocak 2024'te (yarın) zirveye ulaşacağını ve Türkiye'den de gözlem yapmanın mümkün olacağını açıkladı. Bilim insanlarına göre, Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet yıldız kayması görülebilecek. Yarın zirveye ulaşacak meteor yağmurunun tam 3 gün sürmesi bekleniyor.

    Peki, Quadrantid meteor yağmuru saat kaçta başlayacak? Kuzey yarımkürede izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23.00'dan sabaha kadar izlenebilecek. 

    Bu meteor yağmuru son bulmadan önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor. Yarın Quadrantid'i izleyemeyenlerin 12 ay sonra gerçekleşmesi beklenen bir sonraki aynı olayı beklemesi gerekecek. 

    SAATTE 120 METEOR GÖRÜLEBİLECEK 

    Quadrantid'te saatte 110 ila 120 kadar meteor Dünya'nın atmosferinden geçiyor. Her yıl meydana gelen en yoğun meteor yağmurlarından biri olarak tanımlanıyor.

    En iyi Kuzey yarımküreden izlenebilen Quadrantidlerin parlak noktası, yani göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer, Büyük Kepçe'nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alıyor.

    Bu göksel olay, Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana gelmekte. Söz konusu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlar olsa da bazı meteor yağmurları asteroit kaynaklıdır.

    METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR? 

    Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için teleskoba veya gözlem araçlarına gerek yok. Meteor yağmurları, çıplak gözle görülebilmektedir. Quadrantid meteor yağmuru da havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye'den rahatlıkla izlenebilecek. 

    Gökbilimciler, Quadrantidleri görmek için mümkün olduğunca karanlık yerlerde gözlem yapmak gerektiğini söylüyor. Meteor yağmurlarını izlemek için en iyi yöntem, gökyüzünü mümkün olduğunca geniş kapsamlı görmektir. Bu yüzden, çıplak gözle izlemek daha etkili oluyor. 

    Bu arada, gözlem yapacağınız karanlık ve gökyüzünü geniş bir şekilde gören bölgeye gittikten sonra, gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklemeniz gözlemi kolaylaştıracaktır. Şehir ışıklarından uzak bölgeler, meteor yağmuru gözlemleri için daha ideal alanlar. 

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: TRT Haber, Sciencealert
    BilimMeteor Yağmuru
    Haberler > Yaşam > Quadrantid meteor yağmuru başlıyor, saatte 120 meteor Dünya'dan görülebilecek
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