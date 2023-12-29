Dünyaya hızla yaklaşıyor… Bilim insanları tarih verdi: ‘Şeytan kuyruklu yıldız’ patlayacak

29 Aralık 2023 15:48 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 15:49

Dünyaya doğru hızla yaklaşan ve şehir büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız, bu yıl çok kez patladı. Bilim insanları ise sıkça yaşanan bu patlamaların bir modelini ortaya çıkardı.

Patlamalar sırasında boynuzlar çıkardığı için ‘şeytan kuyruklu yıldızı’ olarak adlandırılan uzay taşının 15 günde bir şiddetli bir şekilde buz ve gaz püskürttüğü bildiriliyor. Son patlamanın 14 Aralık'ta meydana geldiğini belirten uzmanlar bir sonrakinin 29 ya da 30 Aralık'ta gerçekleşeceğini söyledi.

GAZ VE BUZ PÜSKÜRTÜYOR

Gökbilimciler, ‘12P Kuyruklu Yıldızı’ olarak da bilinen kozmik nesnenin, yoğun ısı tarafından tetiklendiğini aktardı.

İngiliz Astronomi Derneği'nden Richard Miles konuyla ilgili şöyle konuştu:

“12P/Pons-Brooks, volkanik aktivite göstererek bir yanardağ gibi erimiş kaya ve lav püskürtmek yerine, yıldız gaz ve buz karışımı püskürtüyor.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştığında -12P/Pons-Brooks'un yaptığı gibi ısınır ve çekirdeğinde basınç oluşturur. Basınç, nitrojen ve karbon monoksit patlayıp çekirdeğin kabuğundaki büyük çatlaklardan buzlu kalıntıları dışarı fırlatana kadar artar. Bu gazlar, teleskopla bakıldığında at nalı olarak da tanımlanan şeytan boynuzları gibi belirgin şekiller oluşturabilir.”

ÇOK YAKINDAN GEÇECEK

Uzmanlar çarpışma riskinin olmadığı için herhangi bir tehlikenin de olmadığını düşünüyor. Ancak uzmanlar gezegenin çok yakınından geçeceğini söylüyor.

Halley kuyruklu yıldızının boyutlarında olan bu uzay taşı en son 1954 yılında Dünya'da çıplak gözle görülebilmişti.

Pons-Brooks, Nisan 2024'te Dünya'ya en yakın konumuna gelecek olsa da, Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek. Gökyüzünde en parlak halini ise 2 Haziran 2024'te alacak.

Kuyruklu yıldızın adı onu keşfeden iki gökbilimciden geliyor: Jean-Louis Pons ve William Robert Brooks.

Uzmanlara göre, '19. yüzyıldan bu yana en az yedi önemli patlama gözlemlendi.