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Hem kaliteli hem aromatik! Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor, talep yoğun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem kaliteli hem aromatik! Ülkenin dört bir yanına gönderiliyor, talep yoğun
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de üretim yapan çiftçiler, kaliteli ve aromatik ürünleriyle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı sürdürüyor. Son dönemde özellikle dondurma kavunu olarak bilinen özel aromalı kavunlar hem üreticilerin yüzünü güldürüyor hem de tüketicilerden yoğun talep görüyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, bölgedeki tarımsal üretimi yerinde incelemek amacıyla Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen eşliğinde, Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Uzun'un 14 üreticiyle birlikte Düzce Tarım adı altında uyguladığı 'Birlikte Üretim' modeli kapsamında üretim yapılan Sarayyeri'ndeki 58 dekarlık kavun-karpuz üretim alanını gezdi.

Üretim süreci hakkında detaylı bilgi alan İl Müdürü Uzun, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dondurma kavunu olarak bilinen bu özel tür, kendine has aroması, tatlılığı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Hem kaliteli hem aromatik! Ülkenin dört bir yanında gönderiliyor, talep yoğun - 1. Resim

Ürünler, hasat edildikten sonra başta Antalya olmak üzere farklı illere gönderilerek pazardaki yerini alıyor. Özellikle yaz aylarında serinletici etkisi ve lezzetiyle tercih edilen dondurma kavunları hem üreticilere ekonomik katkı sağlıyor hem de sofralara doğallık getiriyor.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge çiftçilerine teknik destek sağlamaya devam ederken, yerel üretimin güçlenmesi için çeşitli projeler ve eğitimlerle çiftçileri teşvik ediyor.

İl Müdürü Esra Uzun, "Düzce'de yetiştirilen ürünler sadece bölgeye değil, tüm Türkiye'ye örnek teşkil ediyor. Üreticilerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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