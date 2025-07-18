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Her sabah aynı manzaradan bıktı! Dükkanının önüne astığı yazı çare oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Her sabah aynı manzaradan bıktı! Dükkanının önüne astığı yazı çare oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de dükkanının önündeki kirlilikten rahatsız olan bir esnaf kapısına uyarı yazısı astı. Amacına ulaştığını söyleyen Ulusoy, "Her sabah dükkanımı açtığımda bir balgamla karşılaşıyordum. Sigara izmaritleri, kola kutuları vardı. İnsanları temizlik konusunda uyarmak istedim, sonuç da aldım" dedi.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför işletmesinin duvarına asılan uyarı yazısı dikkat çekti. Bahse konu yazıda, "Dükkan önlerine tükürmeyin. Yerlere izmarit atmayın" ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısını asan çevre esnafı Döne Ulusoy, konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi. Her sabah iş yerini açtığında kapısının önünde balgam, sigara izmariti ve atık maddeler ile karşılaştığını belirten Ulusoy, ilginç uyarı yönteminin etkili olduğunu ifade etti.

Her sabah aynı manzaradan bıktı! Dükkanının önüne astığı yazı çare oldu - 1. Resim

"ASTIĞIM YAZI BİRAZ İŞE YARADI"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan esnaf Döne Ulusoy, "Her sabah dükkanımı açtığımda bir balgamla karşılaşıyordum. Sigara izmaritleri, kola kutuları vardı. İnsanları temizlik konusunda uyarmak istedim. Astığım yazı biraz işe yaradı. En azından yazıyı astığımdan beri tükürük görmedim. Sokakta yürürken astığım yazıyı görenler, ‘Siz mi yazdınız?' diyor. ‘Keşke ön tarafa assaydınız' dediler, ama ön tarafta insanlar yukarı bakmadıkları için ben de karşıdan gelenler görsün diye öyle bir yere yazdım" dedi.

Her sabah aynı manzaradan bıktı! Dükkanının önüne astığı yazı çare oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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