Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular!
Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi, yayla yollarında da tehlikeye yol açtı. Koçdüzü Yaylası yolunda mahsur kalan yaylacılara yardım için çalışan ekipler ölümden döndü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanağın ardından kapanan yayla yolunu açmaya çalışan iş makinesi, meydana gelen heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bölgede iki gündür etkili olan yağışın ardından ilçede bulunan Koçdüzü Yaylası yolunda heyelan meydana geldi.
Yayla yolunu ulaşıma açmaya çalışan iş makinesi, yamaçtan kopan toprağın kaymasıyla heyelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yayla yolunda temizlik çalışması yapan iş makinesinin operatörü, heyelanı fark ederek aniden uzaklaşıyor.
