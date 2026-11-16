Yaşam

İlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti

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İlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti
Başlık Resmiİlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlar, derenin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti
Başlık Resmiİlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti

SUDAN ÖRNEK ALINDI

Bölgeye gelen ekipler, rengi değişen derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.

Ekiplerin yapacağı çalışma neticesinde, sudaki renk değişiminin ve kokunun nedeninin ortaya çıkması bekleniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Babaeski
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