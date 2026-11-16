İlçeden geçen derenin rengi değişti, ekipler harekete geçti
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlar, derenin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
SUDAN ÖRNEK ALINDI
Bölgeye gelen ekipler, rengi değişen derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.
Ekiplerin yapacağı çalışma neticesinde, sudaki renk değişiminin ve kokunun nedeninin ortaya çıkması bekleniyor.