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İstanbul-Elazığ seferini yapacak uçakta korku ve panik dolu anlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Anadolujet, Elazığ, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul-Elazığ seferi yapan AnadoluJet’e ait TK718 sefer sayılı uçak, elektrik arızası nedeni ile içinde yüzlerce yolcusuyla saatlerce havalimanından kalkmayı bekledi. Yaşı küçük yolculardan birinin korkup, ''Bu uçakla uçmak istemiyorum’' diyerek yakınlarına sarılıp ağladı.

AnadoluJet’in TK718 sefer sayılı İstanbul-Elazığ seferini yapan uçak, dün gece saatlerinde sefer saatinde yolcuları almaya başladı. Uçağın kalkmasını bekleyen yolcular, seferin bir türlü gerçekleşmemesi nedeni ile kabin görevlilerinden bilgi istedi.

Bir süre sonra pilot, uçakta yaşanan elektrik arızasının yaşandığını ve giderilmeye çalışıldığı anonsunu yaptı. Elektrik arızasının hangi bölümden kaynaklandığını öğrenemeyen yolcular, saatlerce bekleyişlerinin ardından, bindikleri uçağın güvenli olmadığını belirterek bu uçakla uçmak istemedi.

Yaşı küçük yolculardan biri de ''Bu uçakla istemiyorum" diyerek yakınlarına sarıldı. Korkup gözyaşları döken çocuğu yakınları ve diğer yolcular ''Korkma'' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yolcular, uzun bir bekleyişin ardından başka bir uçağa nakledilerek Elazığ’a sevk edildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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