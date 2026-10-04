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Yaşam

İstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

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İstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak
Başlık Resmiİstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da toplu taşıma kullanacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı. 6 Ekim Salı günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapurlara binenlerden gün boyunca ücret alınmayacak.

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Hafta başında İstanbul’da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar için sevindirici haber geldi. 6 Ekim Salı günü kutlanacak İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı vesilesiyle, şehir içi ulaşım tüm gün bedava olacak.

İBB’den yapılan duyuruya göre, İstanbulkart entegrasyonuna bağlı çalışan otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve şehir hatları vapurlarında 6 Ekim Salı günü boyunca biniş ücreti alınmayacak.

İstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak
Başlık Resmiİstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

Gece yarısı 00.00 itibarıyla başlayacak olan ücretsiz geçiş uygulaması, gün sonuna kadar kesintisiz devam edecek.

İstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak
Başlık Resmiİstanbul'da salı günü ulaşım ücretsiz olacak

İstanbullular geçerli İstanbulkart’larını okutarak tüm hatlardan bedelsiz faydalanabilecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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